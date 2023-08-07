Financial Times: Уйдя из РФ, европейские компании потеряли огромные деньги

Крупнейшие европейские компании потеряли после ухода из России не менее 100 млрд евро. Об этом пишет Financial Times.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анализ отчетов 600 компаний показало, что у 176 фирм обесценились активы, выросли расходы, связанные с курсовой разницей, и другие траты в результате продажи, закрытия или сокращения российских предприятий.

При этом данная статистика не учитывает косвенные макроэкономические последствия, такие как рост цен на энергоносители и сырьевые товары.

Издание отмечает, что из 1871 европейских предприятий, работавших в России до февраля 2022 года, 50% продолжают свою деятельность в РФ.

Москва, Игорь Юров

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