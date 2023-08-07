В Симферополе под мусоровозом провалился асфальт

В Симферополе под тяжестью обычного мусоровоза провалился асфальт.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло около школы №18. Фотографии горожане выложили в соцсетях. На снимках видно, что правое задние колесо грузовика скрылось в яме наполовину.
Кстати, судя по состоянию проезжей части, на обочине которой провалился грузовик, дорогу недавно ремонтировали.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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