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Понедельник, 7 августа 2023, 15:01 мск

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В Симферополе под мусоровозом провалился асфальт

В Симферополе под тяжестью обычного мусоровоза провалился асфальт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло около школы №18. Фотографии горожане выложили в соцсетях. На снимках видно, что правое задние колесо грузовика скрылось в яме наполовину.

Кстати, судя по состоянию проезжей части, на обочине которой провалился грузовик, дорогу недавно ремонтировали.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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