Движение по мосту через пролив Тонкий восстановлено

Движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий восстановлено. Об этом заявил глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо. Пока разрешен проезд только легковым автомобилям в реверсном режиме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за повреждения моста через пролив Чонгар временно изменили логистику автомобильного сообщения между Херсонской областью и Республикой Крым. Движение автотранспорта сейчас идёт по следующим маршрутам:

– через пгт Чаплынка в сторону пункта пропуска «Перекоп» движутся исключительно грузовые машины и фургоны;

– через пгт Каланчак в направлении к пункту пропуска «Армянск» едут легковые автомобили и рейсовые автобусы.

С 8 августа до восстановления Чонгарского моста будет приостановлено движение автобусов по маршруту «Симферополь – Геническ».

Симферополь, Мирослава Мельник

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