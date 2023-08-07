В Крыму гидроцикл снес сап-бордистку

В Евпатории турист на гидроцикле покалечил туристку, катавшуюся на сап-борде.
Как сообщили РИА «Новый День», местный житель, взявший на прокат гидроцикл, в результате агрессивной езды не справился с управлением и совершил наезд на жительницу Симферополя, которая каталась на сап-доске.
Сейчас женщина находится в больнице с двойным переломом ноги. Следствием назначены соответствующие медицинские экспертизы.
Действиям водителя гидроцикла, у которого отсутствуют права для вождения такого вида транспорта, будет дана юридическая оценка.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Евпатория, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube