В Крыму гидроцикл снес сап-бордистку

В Евпатории турист на гидроцикле покалечил туристку, катавшуюся на сап-борде.

Как сообщили РИА «Новый День», местный житель, взявший на прокат гидроцикл, в результате агрессивной езды не справился с управлением и совершил наезд на жительницу Симферополя, которая каталась на сап-доске.

Сейчас женщина находится в больнице с двойным переломом ноги. Следствием назначены соответствующие медицинские экспертизы.

Действиям водителя гидроцикла, у которого отсутствуют права для вождения такого вида транспорта, будет дана юридическая оценка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Евпатория, Лиана Макоба

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