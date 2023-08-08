Гиблое место: в Феодосии насмерть сбили женщину, переходившую дорогу с ребенком

В Феодосии насмерть сбили женщину, переходившую дорогу с ребенком в коляске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла на улице Володарского, у поворота на детскую больницу.

«56-летняя горожанка переходила дорогу не по переходу, когда в нее влетел «Фольксваген», – пишет telegram-канал «Mash на волне». – От удара пешеход умер на месте, двухлетнюю малышку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом колена».

Жители Феодосии заявляют, что в этом месте, на Володарского, происходит много аварий. Жители неоднократно просили сделать переход, но их обращения остались без ответа.

Феодосия, Олег Яковенко

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