В Крыму зафиксировали рекордную нагрузку в энергосистеме

Нагрузка в энергосистеме Крыма достигла рекордных значений за последние два года. Об этом заявил генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго» Андрей Цурканенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», летом 2022 года максимальная нагрузка едва превысила 1200 мегватт. 7 августа 2023 – 1379 мегаватт. Рост нагрузки объясняют экстремальными температурами наружного воздуха.

Напомним , 6 августа на полуострове зафиксировали плюс 38,6 градусов в тени.

Симферополь, Олег Яковенко

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