В Севастополе выросла загрузка отелей, но ситуация напряженная

В Севастополе выросла загрузка отелей: по сравнению с июлем заполняемость мест размещения увеличилась на 20%. Но в целом ситуация в сфере напряженная.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», загрузка отелей в Севастополе очень неравномерна. По словам руководителя Ассоциации малых отелей Наталии Стамбульниковой, ближе к побережью и окраинам – не более 15%. На Северной стороне А– до 30%. В популярных курортных поселках Любимовке и Каче достигает 50%. В центральной части города апартаменты пользуются спросом, и загрузка приближается даже к 70%, но в ряде гостевых домов – максимум 10%. Загрузка «туристических» квартир не превышает 50%.

По словам Стамбульниковой, июль был нестабильным – в Севастополе отменили до 30% броней. Сейчас многие туристы заселяются «с колес» – без предварительной договоренности.

В целом, в Севастополе насчитывается около 1 тысячи мест размещения, работающих как официально, так и в «серой зоне».

Севастополь, Лиана Макоба

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