В Крыму с улучшением дорог начала расти аварийность

В Крыму за 7 месяцев текущего года произошло 733 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщил начальник отдела организационно-аналитической работы, информационного обеспечения и пропаганды безопасности дорожного движения Константин Кондря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ДТП погибли 119 человек, еще 919 получили ранения.

Чаще всего аварии происходили на загородных дорогах, в том числе на трассах Симферополь – Евпатория и Симферополь – Джанкой. На «Тавриде» в этом году фиксируется снижение числа происшествий – их количество не превысило 5% от в целом по республике.

88% ДТП произошло по вине водителей. В каждом четвертом случае был нарушен скоростной режим. «За последнее время дорожная инфраструктура существенно улучшилась, и водители не всегда отдают отчет своим навыкам и характеристикам своего автомобиля», – отметил Кондря.

Еще одной распространенной причиной аварий является выезд на полосу встречного движения – в текущем году в «лобовых» ДТП погибли 34 человека.

В ГИБДД отмечают, что, согласно многолетней статистике, самыми аварийными в Крыму являются летние месяцы и сентябрь. И призывают всех участников движения быть внимательными на дороге.

Симферополь, Олег Яковенко

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