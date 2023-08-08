В Крыму из-за халатности сотрудника газовой службы погиб ребенок

В Крыму будут судить сотрудника ГУП «Крымгазсети», обвиняемого в халатности, приведшей к гибели трехлетнего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в мае 2022 года специалисты ГУП должны были провести ежегодное техническое обследование оборудования в частном доме по улице Затрубченко в Бахчисарае.

Мастера Бахчисарайского управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП «Крымгазсети» проверку не организовал. А 22 января текущего года в доме умер трехлетний ребенок. Экспертиза показала, что смерть наступила от острого отравления окисью углерода.

В ходе следствия выяснилось, что монтаж газового оборудования в ванной комнате, где произошла трагедия, был выполнен с нарушениями строительных норм. Если бы сотрудники ГУП «Крымгазсети» провел проверку вовремя, они бы выявили нарушение, приостановили подачу газа до исправления ситуации, и ребенок остался бы жив.

Симферополь, Олег Яковенко

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