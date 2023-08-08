Кубанская пенсионерка оставила крымчанку безе денег и квартиры

Жительница Ялты подружилась с пенсионеркой из Армавира: новая приятельница оставила ее без денег и квартиры.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, приезжая из Краснодарского края арендовала у ялтинки комнату. Дамы подружились, и гостья убедила хозяйку в скором обесценивании доллара и необходимости обменять купюры на новые.

Ялтинка выдала новой подруге около 40 тысяч долларов США (более 3,7 млн рублей), через некоторое время жиличка деньги венула. Позже выяснилось, что купюры были сувенирными.

Через несколько дней новая знакомая заявила, что собирается открыть в Ялте пекарню и под предлогом получения денежного перевода на эти цели убедила ялтинку совершить якобы фиктивную сделку по продаже квартиры, получив за это вознаграждение в 1,5 тыс. долларов.

В качестве залога крымчанка получила деньги, упакованные в брикеты и обмотанные пищевой пленкой. Доверившись приятельнице, жительница Ялты совершила нотариальную сделку купли-продажи квартиры с покупателем, который передал ей 6,5 млн рублей. Получив деньги, женщина отдала их новой знакомой. И уже через несколько часов поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Мошенницу задержали, но денег у нее уже не оказалось. Задержанную поместили в изолятор временного содержания, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ялта, Олег Яковенко

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