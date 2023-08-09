Губернатор Севастополя обнаружил в городе провокацию и деградацию

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обнаружил в городе провокацию и деградацию.
Как передает коррсепондент РИА «Новый День», в соцсетях появилась информация, что ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя» объявило госзакупку на приобретение в лизинг французского автомобиля Citroën по стартовой цене от 12 млн рублей.
«Это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране», – заявил губернатор.
Проверка показала, что такой конкурс, действительно, объявлен.
«Тот, кто принял решение о такой закупке, будет уволен. Закупка отменена», – сообщил Развожаев.
Севастополь, Олег Яковенко
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