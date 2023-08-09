В России предложили ввести сиесту, но не для всех

В южных регионах России предлагается предусмотреть возможность введения особого рабочего режима. Инициатива исходит от одного из депутатов Госдумы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идея заключается в том, что в жару, которая на юге страны может носить затяжной характер,

у людей учащаются инфаркты, повышается давление, поэтому нужно вводить что-то воде сиесты, «в самое пекло» отпуская сотрудников с работы на несколько часов.

Могут быть использованы и другие варианты: например, перевод части сотрудников на удаленную работу или сокращение рабочей недели до 4 дней (чтобы у людей было больше времени на восстановление).

Такие меры могут принести дополнительный бонус, считают авторы идеи, – помогут бороться с заторами на дорогах.

Отметим, что предложение было сделано в Волгоградской области во время рабочей поездки и, скорее всего, носит популистский характер: во-первых, подобные решения принимают не местные власти, а федеральные; во-вторых, жара в последние годы носит затяжной характер не только в южных регионах, но и на Урале и в Сибири. Например, в Челябинской области в июле воздух прогревался до +40 в тени, а дневные температуру выше +30 держатся несколько недель.

Но о здоровье обитателей северных и восточных территорий, менее приспособленных к жаре, чем жители юга, авторы инициативы не подумали что говорит о спонтанности предложения.

Симферополь, Лиана Макоба

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