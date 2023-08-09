Большинство аттракционов в Крыму работает с нарушениями

Большинство аттракционов в Крыму текущим летом работало с нарушениями. Об этом в эфире «Радио Крым» заявил начальник инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РК, главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.

Как передает корреспондент «Новый День», в сезон 2023 года в республике выдано разрешений на работу более 220 аттракционов. На 80% из них проверки выявили нарушения.

Игнатенко сообщил, что многие собственников стараются оперативно устранить проблемы. И напомнил: техническое состояние аттракционов должно проверяться ежедневно.

Симферополь, Лиана Макоба

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