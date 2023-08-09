В Севастополе протестировали уникальную систему подводного стереозрения, позволяющую проводить визуальный мониторинг подводных объектов на различных глубинах –

от десятков до сотен метров и даже километров. Оборудование разработали в СевГУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стереосистема ведет измерения автоматически и обрабатывает их прямо на борту беспилотного аппарата, что не способны делать обычные однокамерные системы.

«Смысл заключается еще и в том, что по результатам дополнительной обработки, которая произведена на борту, в случае обнаружения объекта интереса система может передать такую информацию, как положение, габариты, расстояние до объекта по гидроакустическому каналу, – цитирует РИА Новости Крым директора Института робототехники и интеллектуальных технических систем СевГУ Алексея Кабанова.– Он небольшой по пропускной способности, но эти данные пройдут».

Тестирование проводили с помощью автономного необитаемого подводного аппарата ММТ-300, это разработка Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН. Он программируется, погружается и работает в рамках миссии. Связи с таким беспилотником, когда он находится под водой, нет, но использовать изобретение ученых СевГУ можно на любых подводных аппаратах, в том числе тех, за «глазами» которых следят операторы.

В ходе испытаний обнаружили ряд недостатков: например, пока невозможно в режиме онлайн наблюдать за тем, как и что система фиксирует в ходе миссии. Повторный испытания после модернизации планируются осенью.

Отмечается, что первоначально система разрабатывалась для нужд подводных археологов, однако может применяться в различных областях, где требуются подводные исследования, в том числе для помощи водолазам.

Севастополь, Лиана Макоба

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