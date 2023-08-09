Силовики задержали диверсанта, повредившего газопровод в Ялте.

Как уже сообщал «Новый День», около часа ночи 23 июня текущего года в поселке Кореиз рванула труба среднего давления, позже на ней нашли следы внешнего вмешательства.

Газопровод восстановили к вечеру того же дня, подрывника задержали на днях.

По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина заявил, что его завербовали сотрудники СБУ, угрожая расправиться с семьей. Подготовка к теракту началась еще в марте.

В гараже у задержанного нашли пластичную взрывчатку «С-4» массой 2 килограмма, 2 электродетонатора, 2 электровоспламенителя и самодельный кумулятивный заряд. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Симферополь, Лиана Макоба

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