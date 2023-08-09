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Среда, 9 августа 2023, 13:50 мск

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На Крым обрушится циклон

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщилм РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 10 августа, ночью и первой половине дня 11 августа в Крыму ожидаются ливневые дожди, местами очень сильные, днем с градом; грозы; при грозе ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

При таких погодных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, предупредили в ГУ МЧС РФ по РК.

Возможны подтопления территорий. Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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