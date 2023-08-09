Крымчан предупредили о массированной атаке ЦИПСО

Центр информационно-психологических спецопераций ВСУ обрушил на Крым массированную атаку.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве РК, фейки и вбросы фиксируем каждые полчаса. Один из таких фейков: в Феодосии горит порт. На самом деле в Феодосии иду учения, о чем крымчан предупреждали заранее.

Еще один подвод для вбросов – взрывы в Старом Крыму: там идет утилизация боеприпасов, громкие звуки – это работа саперов. Работы будут продолжаться несколько дней.

Жителей полуострова и туристов просят доверять только проверенным источникам информации.

Симферополь, Мирослава Мельник

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