На Украине предлагают запретить выезд из страны подросткам 16 -18 лет

В Верховную раду Украины внесли законопроект, ограничивающий выезд подростков в возрасте от 16 до 18 лет за границу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы инициативы заявляют, что это защитит несовершеннолетних от ситуации, когда европейские социальные службы забирают детей у украинских беженцев.

Заявляется, что такие случаи происходят из-за различий в законодательстве. Например, если ребенок уехал за границу не родителями, а другими родственниками (например с бабушкой, дедушкой, тетей, сестрой), у которых нет доверенности быть законными представителем ребенка.

Теперь предлагается разрешать подростком пересекать границу только:

– в сопровождении одного родителя и при документально подтвержденном согласии второго;

– в сопровождении доверенного лица;

– дети-сироты или лишенный родительской опеки – с разрешения органа опеки и заботы, который будет предоставляться в порядке, определенном Кабинетом министров.

Отмечается, что с 18 лет украинцы смогут самостоятельно покидать страну без сопровождения и разрешения родителей.

Правда, украинским юношам, достигшим 18 лет, выезд из страны запрещен указом президента. А по словам адвокатов, украинские пограничники периодически не выпускают даже 17-летних, если они не стоят на военном учете. В Госпогранслужбе Украины это отрицают, заявляя, что такая норма в законе есть, но, якобы, не используется.

Напомним, в прошлом году на Украине предлагали снизить призывной возраст до 18 лет.

Киев, Платон Ефимчук

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