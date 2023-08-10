В Севастополе подросток едва не погиб на официальном пляже

В Севастополе подросток едва не погиб, отдыхая на официальном пляже.

Как передает корреспон РИА «Новый День», инцидент произошел на Солдатском пляже, действующем на основе договора с городским правительством о благоустройстве (постановление правительства Севастополя от 29.06.2023 № 299-ПП).

14-летний мальчик прыгнул в воду с камня и наткнулся на штырь, который проткнул ему шею.

Школьника срочно госпитализировали в местную городскую больницу.

«Организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, – сообщили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю. – По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц служб и компаний, осуществляющих организацию отдыха на территории пляжа и соблюдение мер безопасности».



Севастополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»