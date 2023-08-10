российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 10 августа 2023, 09:11 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму и Севастополе отмечается рост заболеваемости ковидом

В Крыму и Севастополе отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, за минувшую неделю в Крыму зарегистрировано 39 случаев, что на 18% выше показателя предыдущей семидневки. В Севастополе отмечается рост на 70% – 17 заболевших.

Всего с начала пандемии в РК зарегистрировано 217 тысяч 711 случаев новой коронавирусной инфекции, в Севастополе – 102 тысячи 63.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия,