В Крыму и Севастополе отмечается рост заболеваемости ковидом

В Крыму и Севастополе отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, за минувшую неделю в Крыму зарегистрировано 39 случаев, что на 18% выше показателя предыдущей семидневки. В Севастополе отмечается рост на 70% – 17 заболевших.
Всего с начала пандемии в РК зарегистрировано 217 тысяч 711 случаев новой коронавирусной инфекции, в Севастополе – 102 тысячи 63.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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