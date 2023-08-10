На черноморских пляжах начали судиться за «место под тенью»

На черноморских курортах России начали продавать не только шезлонги, но и «место под тенью».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на пляжах Феодосии появились объявления: «Теневой навес платный: шезлонг – 300 р, место под тенью – 150».

Ценник возмутил не только туристов, но и крымчан: «В Саках такого нет, лежи под навесом сколько влезет, – пишут они в соцсетях. – В Николаевке тоже не борзеют».

Однако оказалось, что идея продавать тень пришла в голову не только феодосийцам.

«В Евпатории тоже тень платная», – рассказывают в соцсетях.

Как выяснилось, в Сочи тоже. И там туристы уже начали по этому поводу судиться:

«Мои знакомые в Сочи после таких запросов открыли административное дело. Песок муниципальный, навес тоже – с какого перепугу за тень пытаются брать деньги (без квитанций или чеков) – не понятно. Вызвали полицию, потом в потребнадзор обратились и открыли дело».

В Сочи, кстати, предлагают еще одну любопытную услугу – занять место на пляже. Стоит 1 тысячу рублей. В Крыму, где наплыв туристов не столь высок, о подобном пока не сообщают.

Симферополь, Лиана Макоба

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