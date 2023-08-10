На черноморских пляжах начали судиться за «место под тенью»

На черноморских курортах России начали продавать не только шезлонги, но и «место под тенью».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на пляжах Феодосии появились объявления: «Теневой навес платный: шезлонг – 300 р, место под тенью – 150».
Ценник возмутил не только туристов, но и крымчан: «В Саках такого нет, лежи под навесом сколько влезет, – пишут они в соцсетях. – В Николаевке тоже не борзеют».
Однако оказалось, что идея продавать тень пришла в голову не только феодосийцам.
«В Евпатории тоже тень платная», – рассказывают в соцсетях.
Как выяснилось, в Сочи тоже. И там туристы уже начали по этому поводу судиться:
«Мои знакомые в Сочи после таких запросов открыли административное дело. Песок муниципальный, навес тоже – с какого перепугу за тень пытаются брать деньги (без квитанций или чеков) – не понятно. Вызвали полицию, потом в потребнадзор обратились и открыли дело».
В Сочи, кстати, предлагают еще одну любопытную услугу – занять место на пляже. Стоит 1 тысячу рублей. В Крыму, где наплыв туристов не столь высок, о подобном пока не сообщают.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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