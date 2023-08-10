В Крыму растет объем ипотечных обязательств

Ипотечный портфель в Крыму с начала года вырос на 14,6% и превысил 74 млрд рублей. Об этом заявил председатель правления РНКБ Михаил Якунин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году на полуострове выдано ипотечных кредитов более чем на 16 млрд рублей – это на 70% больше, чем годом ранее.

Более 30% выданных денег ушло на покупку жилья в новостройках, большую часть таких кредитов оформили по льготным программам.

Доля клиентов с материка, приобретают недвижимость в Крыму с помощью ипотеки, выросла с 19% до 25%.

В Севастополе сумма взятых ипотечных кредитов увеличилась на 37,5%, общая сумма обязательств горожан по ипотеке составила 21,6 млрд рублей.

«В январе-июне текущего года заемщикам региона банки выдали 1080 ипотечных кредитов, – пишет telegram-канал «Бизнес Крым». – В июне средняя ставка по ним составила 8,3%, средний размер кредита – 4,1 млн рублей».

Симферополь, Лиана Макоба

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