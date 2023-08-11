Британские самолеты приблизились к воздушному пространству Крыма

Британская авиация приблизилась к воздушному пространству Крыма.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 10 августа разведывательный самолет и два истребителя Typhoon ВВС Великобритании подошли на расстояние в 100 км к границам воздушного пространства Крыма.
На протяжении большей части полета транспондеры средств авиации были отключены, однако сервису Flightradar 24 определил координаты и маршрут приближения самолетов к полуострову, пишет AVIA.pro.
Позже по аналогичной траектории несколько часов кружил американский разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk.
Севастополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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