Британские самолеты приблизились к воздушному пространству Крыма

Британская авиация приблизилась к воздушному пространству Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 10 августа разведывательный самолет и два истребителя Typhoon ВВС Великобритании подошли на расстояние в 100 км к границам воздушного пространства Крыма.

На протяжении большей части полета транспондеры средств авиации были отключены, однако сервису Flightradar 24 определил координаты и маршрут приближения самолетов к полуострову, пишет AVIA.pro.

Позже по аналогичной траектории несколько часов кружил американский разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk.

Севастополь, Олег Яковенко

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