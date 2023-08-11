российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 11 августа 2023, 09:32 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Херсонской области выпустили новые учебники украинского языка

Для школ Херсонской области выпустили новые учебники украинского языка. Об этом сообщил зампредседателя правительства региона Сергей Черевко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Херсонской области официальными считаются три языка – русский, крымско-татарский и украинский.

Основным языком преподавания является русский, но для желающих изучать украинский подготовлены учебники.

В ВГА Херсонской области заявляют, что адаптации системы образования к российским стандартам ведется активно, однако для завершения процесса еще три – пять лет.

Геническ, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Донбасс, Юг России, Конфликт на Украине, Культура, Наука, Общество, Россия,