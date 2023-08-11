В Херсонской области выпустили новые учебники украинского языка

Для школ Херсонской области выпустили новые учебники украинского языка. Об этом сообщил зампредседателя правительства региона Сергей Черевко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Херсонской области официальными считаются три языка – русский, крымско-татарский и украинский.

Основным языком преподавания является русский, но для желающих изучать украинский подготовлены учебники.

В ВГА Херсонской области заявляют, что адаптации системы образования к российским стандартам ведется активно, однако для завершения процесса еще три – пять лет.

Геническ, Мирослава Мельник

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