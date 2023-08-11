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Пятница, 11 августа 2023, 13:43 мск

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В Крыму заложили демоучастки гибридов подсолнечника отечественной селекции

В Крыму заложили 6 гектаров демонстрационных участков по выращиванию семян гибридов подсолнечника отечественной селекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», демонстрационные участки нужны для популяризации отечественной селекции и проведения сравнительного анализа продуктивности российских культур. В Крыму заложено 6 гектаров для шести классических гибридов подсолнечника: Дон Ра, Виктория, Меркурий, Гелиос, Корона, Клеопатра.

Гибриды разработаны селекционерами Волгоградской области, внесены в Государственный Реестр селекционных достижений и допущены к использованию на территории Российской Федерации, сообщили в ФГБУ «Россельхозцентр» по РК.

Симферополь, Лиана Макоба

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