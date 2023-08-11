WP: Образ единства и бесконечного упорства Украины начал рассыпаться

Образ единства и бесконечного упорства Украины начал рассыпаться – об этом пишет The Washington Post .

Издание отмечает, что украинские официальные лица и их западные партнеры долго муссировали тему предстоящего контрнаступления, которое, как они надеялись, благодаря потоку нового оружия и подготовке, переломит ход событий. Но этого не произошло.

«Число погибших – неисчислимые тысячи – увеличивается с каждым днем. Миллионы людей стали вынужденными переселенцами и не видят никаких шансов вернуться домой… Украинцы, сильно нуждающиеся в хороших новостях, просто не получают их», – говорится в материале WP.

WP цитирует пекаря из села Смиле, которая подчеркивает: раньше в болезненной ситуации «люди были едины»: вызвались добровольцами, готовили еду друг для друга и доставляли необходимое солдатам, а теперь возникает чувство коллективного «разочарования». Женщина живет в страхе, что ее муж или двое сыновей призывного возраста будут мобилизованы. Она уже заметила, что по улицам ходит гораздо меньше мужчин, чем раньше. Украина не раскрывает данные о своих военных потерях, но, по словам женщины, все делятся историями о новых солдатах, которые находятся на фронте всего два-три дня.

«Защитники нашей страны должны быть профессионалами», – говорит женщина.

Между тем, в Киеве, где гражданские лица, в некоторой степени защищенные усиленной системой ПВО, часто даже почти не реагируют на сирены воздушной тревоги, отмечает WP. А раненные солдаты, лечащиеся в столице, видят, «что бары и рестораны переполнены, а город гудит от машин». Некоторые раненные заявляют, что не собираются возвращаться на фронт: «Всех берут и отправляют на передовую без должной подготовки, – сказал один из солдат. – Я не хочу быть в компании немотивированных людей».

Киев, Мирослава Мельник

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