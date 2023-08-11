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Пятница, 11 августа 2023, 11:07 мск

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В Севастополе на Фиоленте развернулась незаконная стройка

В Севастополе в садовом товариществе на Фиоленте развернулась незаконная стройка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июле в ходе контрольных мероприятий в СТ «Голубой залив» на нескольких земельных участках было обнаружено строительство с нарушением городских правил землепользования и застройки.

Севгосстройнадзор направил результаты проверки в комиссию по пресечению самовольного строительства, которая приняла решение направить в суд исковое заявление о сносе трех объектов в СТ «Голубой залив».

Севастополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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