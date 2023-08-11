Крымчанину вынесли приговор за жестокое убийство из-за ревности

Житель Евпатории осужден за убийство бывшей супруги и повреждении имущества ее избранника из-за ревности.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, мужчина, не смирившись с разводом, который состоялся по инициативе супруги, приревновал ее к новому избраннику.
4 марта текущего года он, вооружившись ножом, направился в спортивное учреждение, где занимался их общий сын. Найдя в коридоре бывшую жену, ждавшую ребенка, ревнивец нанес ей несколько ударов в грудь. Следователи также установили, что за день до преступления злоумышленник намеренно повредил автомобиль нового избранника женщины.
Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал полностью, написав явку с повинной. Двух несовершеннолетних детей бывшей супружеской пары передали родственникам погибшей женщины.
Суд приговорил мужчину к 9 годам 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год.
Евпатория, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube