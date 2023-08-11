Жители Евпатории вынуждены мыться на пляже

Жителям многоквартирного дома в Евпатории приходится мыться на платных пляжах (где есть душ) или в море.

Как передает корреспондент РИА «Новый Депнь», дом №47 на проспекте Победы несколько недель назад отключили от горячей воды.

В доме 120 квартир, и в большинстве из них нет индивидуальных бойлеров. В итоге люди попали в максимально неуместную для августовской жары ситуацию. Управляющая компания разводит руками: 80% жителей не платят коммуналку, чинить поломку трубы не на что.

«В компании нам объяснили, что они ни при чём: проблемный дом достался в наследство от прошлой УК «Единое домоуправление». В первый же день сгорела проводка, позже полетела канализация. К моменту водного апокалипсиса денег потратили больше, чем было выделено. Пока хотя бы половина должников не рассчитается, речи о ремонте идти не может, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Неплательщики говорят, ничего делать не будут, пока не починят. Примерные же жильцы просто страдают за свои деньги. И ходят мыться на пляж».

Евпатория, Лиана Макоба

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