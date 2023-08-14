«Возможны звуки взрывов»: в Крыму предупредили об уничтожении взрывоопасных предметов в регионе

Советник главы Крыма Олег Крючков предупредил жителей и гостей полуострова о продолжении ликвидации взрывоопасных предметов в регионе и призвал сохранять спокойствие в связи с этим.

«Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: пгт. Октябрьское с 13:00 до 15:00; г. Старый Крым с 11:00 до 13:00; пгт. Черноморское с 10:00 до 18:00. Возможны звуки взрывов», – написал он в своем телеграм-канале.

Советник главы РК призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

Ранее Крюков попросил крымчан и гостей полуострова не выкладывать видео работы ПВО и съемки стратегических объектов, отметив, что это «помогает врагу корректировать удары».

Симферополь, Наталья Петрова

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