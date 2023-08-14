В Крым вернется аномальная жара

На этой неделе в Крым вернется рекордная жара. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

По словам специалиста, с понедельника на полуостров начнет поступать раскаленный воздух с Малой Азии.

С 17 августа и до конца недели температура воздуха в Крыму будет приближаться к рекордным значениям для этих дней. Так, в четверг ожидается до +31…+36 градусов, а в пятницу термометры покажут до +37 градусов, рассказал Тишковец. По его словам, такой аномальный температурный фон сохранится на полуострове и в предстоящие выходные.

Симферополь, Наталья Петрова

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