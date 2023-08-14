В Крыму автомобиль врезался в опору ЛЭП, пострадали четверо детей

В Крыму автомобиль съехал с дороги и столкнулся с опорой линии электропередачи. В результате пострадали пять человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД.
ДТП произошло на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта. За рулем Dodge Grand Caravan находился 57-летний водитель, он не справился с управлением, машина слетела с дороги и врезалась в столб.
В момент аварии в авто находилось шестеро детей возрастом от 5 до 16 лет. В результате травмы получили четыре ребенка и водитель.
«По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются», – добавили в полиции.
Симферополь, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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