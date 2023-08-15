В Крыму растет заболеваемость детей туберкулезом

В Крыму наблюдается рост показателей заболеваемости туберкулезом у детей, прежде всего подростков. Об этом сообщила главный внештатный детский специалист фтизиатр Минздрава Крыма Нина Яворская.

В целом в России заболеваемость туберкулезом среди детей до 14 лет за последние полгода выросла на 17% по сравнению с прошлым годом, передает РИА «Новости». В Крыму рост показателей заболеваемости подростков отмечается очень значительный – на 52%. Фиксируется увеличение числа заболевших и среди детей более младшего возраста – на 1,4% по сравнению с 2022 годом.

По словам специалиста, основная причина связана с особенностями выявления таких больных: по месту их пребывания, а не регистрации. В результате на статистике отражается ситуация, характерная для жителей новых регионов России, которые сейчас проживают в Крыму.

«Среди детей до 14 лет 25% – это жители Херсонской и Запорожской областей. Среди подростков такой показатель еще выше – 37%. Поскольку диагноз выставлялся в Крымском республиканском клиническом центре фтизиатрии и пульмонологии и в дальнейшем дети получают лечение у нас в центре, эти случаи заболеваемости регистрируются за Республикой Крым», – отметила Яворская.

Чаще всего болеют самые маленькие дети – до 3 лет, и подростки 12 – 17 лет. При этом в отношении постоянного населения Крыма рост заболевания туберкулезом сегодня не наблюдается.

Симферополь, Зоя Осколкова

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