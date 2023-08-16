Крымчан предупредили о звуках взрывов

Специальные службы сегодня продолжат работы по уничтожению взрывоопасных предметов в Крыму. Об этом сообщил главы Крыма Олег Крючков.

Уничтожение взрывоопасных предметов будет проводиться в селе Вольное Джанкойского района с 15:00 до 17:00, в поселке Октябрьское с 13:00 до15:00, городе Старый Крым с 11:00 до 13:00, селе Перекоп городского округа Армянск с 10:00 до 14:00 и поселке Багерово Ленинского района с 10:00 до 18:00.

«Возможны звуки взрывов», – написал Крючков в Telegram и призвал жителей полуострова сохранять спокойствие.

Во вторник, 15 августа, взрывоопасные предметы уничтожали в поселке Октябрьское и городе Старый Крым.

Симферополь, Наталья Петрова

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