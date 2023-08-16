В Крыму и Севастополе подскочила заболеваемость педикулезом

В Крыму и Севастополе стали чаще выявлять зараженных педикулезом. Основная часть пациентов – дети. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора.

За первые семь месяцев 2023 года в Крыму выявили 283 случая педикулеза, что почти в два раза больше аналогичного периода прошлого года. В Севастополе заболеваемость среди населения составила 81 случай, что почти в три раза больше прошлого года.

Большинство заболевших – дети в возрасте до 17 лет.

Специалисты напомнили, что предотвратить появление вшей помогает соблюдение правил личной гигиены, регулярное мытье, смена и стирка нательного и постельного белья, а также своевременная уборка помещений.

Симферополь, Зоя Осколкова

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