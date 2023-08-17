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Четверг, 17 августа 2023, 10:53 мск

Новости Крым

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В Госсовете Крыма освободилось место

Депутат Госсовета Крыма Юрий Ветоха заявил о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Госсовет его заявление удовлетворил.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ветоху также уволили с поста зампредседателя комитета Госсовета по законодательству, который он занимал на профессиональной постоянной основе (то есть получал за это зарплату).

Напомним, напомним Ветоха был избран депутатом по Сакскому одномандатному избирательному округу №7 от партии «Единая Россия».

О причинах отставки не сообщается.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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