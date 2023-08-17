В Крыму подростки избили сверстника до черепно-мозговой травмы, ведется проверка

В Кировском районе Крыма трое подростков избили 12-летнего школьника и выложили видео с нападением в интернет. Врачи диагностировали у пострадавшего мальчика травмы головы. Родители школьника написали заявление в полицию. Полиция и прокуратура проводят проверку по факту избиения мальчика.

По информации телеграм-канала Mash, троим подросткам от 12 до 16 лет не понравилось, что их знакомый якобы курит. Из-за этого юнцы сначала унижали мальчика и угрожали ему расправой, а потом один из них – 16-летний парень – набросился на школьника с кулаками и избил его.

У пострадавшего выбит зуб. Также медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и гематомы. Отмечается, что юные хулиганы били школьника под надуманным предлогом и раньше.

По факту избиения родители мальчика написали заявление в полицию. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Уже установлены и опрошены все участники конфликта, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В отношении 16-летнего подростка будут составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.24, 20.1, 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Проверочные мероприятия продолжаются. По итогам проведенной проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», – сообщила пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым.

Избиением школьника подростками занялась и прокуратура Крыма. «Прокуратура республики организовало проверку информации, размещенной в одной из социальных сетей, о конфликте между несовершеннолетними. На размещенной видеозаписи, подростки применяют насилие в отношении 12-летнего мальчика», – сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки «будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», – добавили в прокуратуре РК.

Симферополь, Наталья Петрова

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