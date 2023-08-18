В Симферополе осудят студентов, обманывавших пенсионеров

В Симферополе студентов 18 и 20 лет обвиняют в мошенничестве. Жертвами аферистов становились пенсионеры.

По данным следствия, молодые люди выполняли роль курьеров в криминальной схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Общая сумма ущерба составила 2,7 млн рублей.

«Аферисты сообщали пожилым людям по телефону, что их близкому требуется финансовая помощь, чтобы возместить якобы причиненный ущерб. Используя эмоционально подавленное состояние потерпевших, задержанные забирали деньги и переводили на различные счета подельников, оставляя себе 5-10% в качестве заработка», – сообщили в правоохранительных органах.

Установлена причастность студентов к пяти таким эпизодам. Злоумышленники орудовали в Симферополе и Севастополе, а их жертвами становились пенсионеры в возрасте от 60 до 80 лет. Суммы похищенного варьировались от 150 тысяч до 1,5 млн рублей.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье о мошенничестве, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Симферополь, Зоя Осколкова

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