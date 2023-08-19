Система ПВО сбила украинскую ракету над Крымом

Сегодня ночью со стороны Украины была запущена ракета, которую уничтожила система противовоздушной обороны Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, для атаки киевский режим использовал переоборудованный в ударный вариант зенитно-ракетный комплекс ПВО С-200.
«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе», – отметили в МО.
Отмечается, что жертв и разрушений в результате атаки не было.
Симферополь, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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