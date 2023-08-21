Запад предлагает отправить на фронт треть мужского населения Украины

Запад предлагает правительству Украины мобилизовать еще 3 млн человек и выиграть у России «старомодным способом». С таким заявлением выступил американский историк Эдвард Люттвак.

По его мнению остановить конфликт нельзя ни санкциями, ни беспилотниками, ни ракетами, остается вовлечь в боевые действия как можно больше людей.

«Общая численность ВСУ может достигать 3 миллионов. Имея такую войсковую мощь, Украина могла бы освободить свою территорию старомодным способом – в войне на истощение», – цитирует Люттвака немецкая пресса.

Американец заявляет: несмотря на массовую эмиграцию и уже понесенные потери, в стране остается около 30 миллионов человек, а для достижения поставленных правительством Украины целей в армии должно находится примерно 10% от общей численности населения.

«Следовательно, общая численность вооруженных сил может достигать трех миллионов человек», – резюмирует Люттвак.

Отметим, что по последним данным число граждан Украины (и мужчин, и женщин) в возрасте 18 – 60 лет с учетом живущих за границей не превышает 23 млн человек. Из них мужчин – около 10 млн.

Напомним, на минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию до 15 ноября 2023 года. При этом заместитель председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил, что необходимости призыва всех мужчин пока нет.

Киев, Платон Ефимчук

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