Пожилая жительница Крыма решила купить баночку меда и осталась без 800 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в дом к 91-летней пенсионерке зашла торговка из Краснодарского края и предложила купить мед. Женщина согласилась и пошла за деньгами. Гостья увидела, где бабушка хранит деньги, отвлекла хозяйку и забрала все ее сбережения – 797 тысяч рублей.

Воровку задержали. Уголовное дело уже направлено в суд. Прокуратура РК также предъявила ей иск о возмещении ущерба.

Украинская сторона пыталась нанести удар переоборудованной ракетой комплекса С-200 по территории Крыма. Ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе. Жертв и разрушений нет, сообщили в Минобороны России

Симферополь, Лиана Макоба

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