В Крыму под видом коньяка продавали самопальный суррогат

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота поддельного алкоголя.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, два жителя Феодосии кустарным способом производили в частном доме суррогат и продавали под видом коньяка.
В ходе следствия был установлен и поставщик опасного сырья, проживающий в Кировском районе. По местам жительства подозреваемых, изготовления и хранения контрафакта проведены обыски. Всего обнаружено и изъято свыше 500 литров нелегальной продукции.
В настоящее время устанавливаются иные возможные каналы сбыта суррогата, проводятся судебные экспертизы, выполняются все необходимые следственные действия по установлению обстоятельств деятельности сообщников.
Феодосия, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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