Жилье в Крыму: продажи падают, цены растут

Объем сделок с новостройками в Крыму за год сократилось на 38%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с июля 2022 года по конец июня 2023 года на первичном рынке Крыма и Севастополя, по данным «Циан.Аналитики», было заключено 2 тысячи 50 договоров долевого участия. В соседнем Краснодарском крае – 32 тысячи (основной прирост в этом регионе обеспечивает Краснодар) – это на 40% больше предыдущего периода.

Сейчас на полуострове, по данным портала Наш.Дом.РФ, строится 893 тысячи квадратным метров жилья, что на 42% больше, чем годом ранее. Но продажи ведутся в объектах площадью 472 тыс квадратов, что на 10,6% меньше прошлогоднего уровня. Доля распроданных площадей от объема строительства сократилась с 50% до 21%.

Эксперты связывают падение продаж жилья в Крыму с опасениями покупателей, сложная логистика и осторожной политикой застройщиков.

При этом средняя стоимость сделок с новостройками в Крыму выросла на 4% – до 136 тыс рублей за 1 квадратный метр, отмечает telegram-канал PRO недвижимость Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

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