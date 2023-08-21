Бархатный сезон в Крыму: места есть

Несмотря на СВО и попытки атаковать полуостров, желающих отдохнуть в Крыму достаточно много. По словам главы РК Сергея Аксенова, загруженность отелей на сегодняшний составляет порядка 40% – 45%, а на ЮБК – до 80%.

«Крым по-прежнему популярен и остается единственным курортным регионом России, который на 30% снизил стоимость отдыха по отношению к прошлому году», – заявил Аксенов.

Правда, снижение цен было не жестом доброй воли, а вынужденной мерой, так как к началу сезона объем бронирований существенно сократился даже к показателям прошлого года.

Наиболее популярными, у туристов, как всегда, остаются Ялта, Евпатория, Судак, Феодосия. Востребованы так же Саки и Бахчисарайский район. Алушту в числе популярных глава Крыма не назвал.

Власти Крыма надеются, что осенью и зимой будут востребованы оздоровительные туры.

Симферополь, Лиана Макоба

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