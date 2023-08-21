В Крыму ребенка ударило током в подъезде жилого дома

В Крыму возбуждено уголовное дело в связи с травмированием ребенка в Кировском районе.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю,
четырехлетняя девочка в подъезде многоквартирного дома коснулась открытого электрощита, получила удар током и последующий ожог. Сейчас ребенок находится в больнице.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Симферополь, Лиана Макоба
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