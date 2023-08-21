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Понедельник, 21 августа 2023, 18:09 мск

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В Крыму во время налета на квартиру убили подростка

Жителю Алупки предъявлено обвинение в убийстве подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю,

в ночь на 20 августа компания молодых людей, среди которых было четверо несовершеннолетних, вскрыв дверной замок, проникла в квартиру дома по улице Ульяновых в Алупке. Они требовали от хозяина квартиры вернуть долг.

«В ходе конфликта фигурант нанес 15-летнему подростку удар ножом в область груди. После чего группа молодых людей покинула квартиру – часть из них скрылась, другие остались на лестничной площадке вместе с раненым, где он вскоре скончался – рассказали в ведомстве. – Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта уголовного дела меры пресечения. Также будет дана оценка обстановке в семьях, где воспитывались несовершеннолетние».

Алупка, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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