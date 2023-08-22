В Крыму шесть лет не могут достроить дом для реабилитированных

В Бахчисарае шесть лет не могут достроить 168-квартирный жилой дом для граждан из числа реабилитированных народов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возведение здания на улице Мира началось в сентябре 2017 года. Через 2 года стройку остановили – понадобилась корректировка проекта. Правки вносили и утверждали около двух лет. В 2021 году на объект пришел новый подрядчик.

Сейчас, по данным Минстроя Крыма, дом готов на 67%. Достроить обещают к концу 2024 года.

«По данным портала госзакупок на 18 августа 2023 стоимость исполненных подрядчиком работ – 214 млн 444 тыс 559 рублей 80 копеек, фактически оплачено – 189 млн 719 тыс 339 рублей 35 копеек», – сообщает telegram-канал «PRO Недвижимость Крым».

Бахчисарай, Олег Яковенко

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