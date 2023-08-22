Правительство Крыма гонит к финансовой пропасти свою «дойную корову»

Правительство Крыма загоняет в финансовую пропасть госпредприятие, бывшее его «дойной коровой».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», добычу нефти, газа и газового конденсата в Крыму и на прикрымском шельфе осуществляет ГУП «Черноморнефтегаз».

Одно из крупнейших предприятий Крыма имеет уставный капитал почти 60 млрд руб и управляется министерством топлива и энергетики республики.

Но обстоятельства в последние годы складываются так, что новые месторождения в Крыму и вокруг него не разрабатываются, старые истощаются, объем добычи падает. С ним уменьшаются и доходы предприятия. Прибыль до налогообложения в 2021 году составляла 6,5 млрд рублей, в 2022 – 4,3 млрд.

До некоторых пор «Черноморнефтегаз» был для Крыма безотказным донором. Совмин регулярно разрешал из его средств финансировать разнообразные проекты, не имеющие отношения к основной деятельности предприятия.

В 2015 году на деньги «Черноморнефтегаза» (7 млн рублей) было создано АО «Корпорация развития Республики Крым», которое теперь привлекает в республику много обещающих, но сомнительных инвесторов.

В 2018 году Совмин Крыма согласовал передачу от ЧМНГ 34,7 млн руб Олимпийскому совету Республики Крым, нефтяники поддерживали федерацию черлидинга Крыма (девушки с яркими помпонами).

В 2019 году «Черноморнефтегаз» выделил 15 млн рублей на проведение Кубка мира по клифф-дайвингу в Симеизе.

В 2020 году правительство Крыма согласовало выделение «Черноморнефтегазом» 20 млн рублей общественной организации «Союз ветеранов ГАИ и ГИБДД Крыма».

Так деньги постепенно закончились. 19 августа прошлого года распоряжением Совмина №1218-р был согласован договор с Акционерным банком «Россия», по которому «Черноморнефтегазу» была открыта кредитная линия на 1 млрд рублей.

Деньги понадобились на «пополнение оборотных средств, а именно: закупка природного газа, выплата заработной платы, оплата налоговых платежей и отчислений». Ставкой по кредиту была определена формула: ключевая ставка Банка России, сниженная на 0,1 процентного пункта на весь период кредитования. На тот момент это было 7,9% годовых. То есть проценты за год для заемщика составили 79 млн руб.

К лету 2023 года добыча предприятия снизилась в 70 раз, а морская добыча, которая составляла 90% всего совокупного объема, полностью остановлена. За первый квартал чистый убыток, по словам замгендиректора ЧМНГ Олега Гриня, составил 1 млрд 181 млн руб.

Правительство Крыма вынуждено вмешаться в ситуацию. Но благое намерение обернулось странным образом.

Издано распоряжение № 1374-р, вносящее поправки в прошлогоднее распоряжение Совмина о миллиардном заимствовании. Теперь срок кредита продлен на год. Это дает основание предполагать, что кредит не был погашен.

Значительно изменилась и ставка заимствования. Теперь это ключевая ставка Банка России, увеличенная на 0,5%. И так совпало, что одновременно с публикацией этого документа совмина Крыма Центробанк увеличил свою ключевую ставку до 12%. То есть теперь ЧМНГ должен за год заплатить 12,5%. Это 125 млн руб. Создается впечатление, что Совмин намеренно гонит крымское предприятие к финансовой пропасти. Или просто играет на стороне кредитора – банка «Россия» или другого потенциального покупателя ЧМНГ.

Напомним, структуры банка «Россия» уже купили винзаводы «Массандра» и «Новый свет», дачу «Глициния» и прочие интересные крымские объекты.

Симферополь, Ольга Картошина

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