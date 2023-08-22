Приближающийся отопительный сезон может обернуться для Украины большими проблемами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за три месяца до начала отопительного сезона ремонт энергетической инфраструктуры выполнение всего на 20%, при этом нет ни достаточного объема природного газа в хранилищах, ни достаточного уровня добычи, ни гарантий поставки тепла в дома более 6 млн жителей.

Согласно обзору о безопасности глобального рынка газа, обнародованном Международным энергетическим агентством (МЭА), с начал марта 2023 года до конца июня Украина накопила в хранилищах 1,5 млрд кубометров природного газа (половина этого объема приобретена у коммерческих компаний), и уровень запасов составляет 10,5 млрд кубометров, при том что в 2022 в августе запасы в хранилищах превышали 12 млрд кубов.

Отмечается, что Украина намерена накопить 14 млрд кубов газа к началу отопительного сезона 2023/24, то есть нужно получить еще 2 млрд кубометров за 3 месяца, в то время как за предыдущие полтора квартала смогли найти всего 1,5 млрд.

Сегодня подготовка к отопительному сезону со стороны «Нафтогаза» выглядит как проваленная, хотя обстоятельства для НАК были условно благоприятными. Тем временем глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев рассказывает об экспорте дефицитного газа, чем ставит под угрозу прохождение отопительного сезона, а правительство Украины предлагает населению готовится к зиме самостоятельно.

Отвечать за это, скорее всего, придется премьер-министру Денису Шмыгалю: его уже год держат под угрозой увольнения. По мнению экспертов Шмыгаль –

идеальная кандидатура для Офиса Президента, чтобы в нужный момент сместить акценты с Зеленского за провал социально-экономической политики.

Отправить в отставку его могут в конце осени, когда начнутся проблемы с отопительным сезоном.

Киев, Платон Ефимчук

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