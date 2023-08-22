Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым: это произошло 21 августа около 23:00 мск.

«Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, – сообщили в Минобороны РФ. – Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение над акваторией Чёрного моря в 40 км северо-западнее полуострова Крым».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»